Новые капсульные вагоны РЖД встанут на линии в 2023 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" может начать использование новых вагонов с местами-капсулами в 2023 году, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы разработали совместный (с "Трансмашхолдингом" - прим. ТАСС) концепт и макет капсульного одноэтажного некупейного пассажирского вагона. Планируем, что в 2023 году этот вагон появится на наших линиях", - сказал Белозеров.

Презентация макета такого вагона состоялась летом прошлого года. Главная особенность нового вагона - это 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода. От салона они отгораживаются непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и хорошо приглушает звуки. Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки. Продуманы места для ручной клади, личных вещей, одежды. Спальное место предполагается сделать на 15 см длиннее традиционного.