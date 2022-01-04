ЕС выделил Молдавии €150 млн макрофинансовой помощи

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. ЕС принял новую программу макрофинансовой помощи Молдавии в размере €150 млн, из них €30 млн в виде грантов и €120 млн - льготных кредитов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Европейской комиссии.

"Отвечая на запрос Молдавии, Еврокомиссия утвердила сегодня новую программу макрофинансовой помощи в размере до €150 млн, из которых €30 млн будут выделены в виде грантов и €120 млн в виде среднесрочных кредитов, предоставленных на льготных условиях", - отмечается в сообщении.

Новая программа макрофинансовой помощи будет реализовываться параллельно с аналогичной программой МВФ, условием для выделения денег станет проведение "ключевых реформ для Молдавии", направленных на подтягивание местных законов к нормам ЕС. Программа вступит в силу после ее утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

В период с 2017 года Еврокомиссия уже выделила Молдавии €160 млн макрофинансовой помощи.