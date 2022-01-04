Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник вновь поднялась выше $1 100 за тыс. куб. м на фоне сокращения транзита российского газа через Украину и снижения температуры в Европе, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 133 за 1 тыс. куб. м, или €97 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет около 20%.

3 января 2022 года транзит российского газа через Украину уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что 4 января объем транзита может оказаться на уровне 50,5 млн куб. м, что станет самым низким уровнем транзита, начиная с конца января 2020 года.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.