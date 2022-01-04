Реверс газа по "Ямалу - Европе" из Германии в Польшу 4 января вырос на 71%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Реверс газа по газопроводу "Ямал - Европа" из Германии в Польшу продолжает увеличиваться и сегодня вырос на 71% по сравнению со значениями накануне, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по "Ямалу - Европе" формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов и может меняться из-за получения более высоких номинаций на прокачку в том или ином направлении.

Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются, а за сегодня выросли на 71% - до 954 тыс. куб. м в час с около 560 тыс. куб. м накануне.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал - Европа" в Германию в 2022 году пока так и не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны "Газпрома". На январь у "Газпрома" забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа" более двух недель назад, а с 20 декабря 2021 г. и вовсе не бронировал мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В то же время с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.