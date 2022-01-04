Правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область Казахстана, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими против повышения цен на топливо. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК " азмунайгаз", - говорится в сообщении.

В ходе встречи даны гарантии того, что не будут привлечены к ответственности лица, вышедшие на акцию протеста. "Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства", - уточнили в пресс-службе.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Члены правительственной комиссии 4 января провели переговоры с инициативной группой активистов в Мангистауской области, обсудили вопросы цены на сжиженный газ и возможности урегулирования возникшей ситуации. Президент Казахстана 5 января проведет совещание с правительством, посвященное социально-экономической ситуации в республике.