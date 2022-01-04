Мониторинговый комитет ОПЕК+ спрогнозировал рост запасов нефти после I квартала 2022 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Рынок нефти в данный момент находится в сбалансированном состоянии, но уже после I квартала 2022 года он начнет переходить в состояние профицита, а запасы нефти будут расти. Такой вывод содержится в проекте коммюнике мониторингового комитета ОПЕК +, заседание которого началось менее получаса назад. ТАСС ознакомился с документом.

В этом заключении дается только одна рекомендация - продлить план по компенсации перепроизводства нефти до июня 2022 года. В документе также отмечается, что в ноябре страны ОПЕК+ выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 117% от плана.

Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти по новому соглашению с мая 2020 года. Мониторинговый комитет, в который входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении, следит за дисциплиной исполнения плана сокращения добычи. Страны - должники, которые сокращали добычу нефти меньше предусмотренной квоты, регулярно представляют в комитет графики компенсации перепроизводства. Избыточные объемы не списываются, а должны быть сокращены в соответствии с графиком.

Прогнозы развития рынка нефти на 2022 год накануне рассматривали эксперты технической панели ОПЕК+. Учитывая неопределенности в мировой экономике и эпидемиологические риски, они подготовили три сценария развития ситуации вместо двух. При этом по всем трем вариантам рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка предложения. Профицит оценивается в среднем в 1,4 млн б/с. Для сравнения: в 2021 году ситуация на рынке нефти складывалась в сторону дефицита предложения, его объем составлял 1,5 млн б/с в среднем по году.