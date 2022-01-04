Фонд госимущества Украины выставил на продажу Одесский завод шампанских вин

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу единый имущественный комплекс Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Новый инвестор сможет приобрести завод 1 февраля. Его стартовая цена - 84,7 млн гривен (около $3 млн). Покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности - производство виноградных вин", - отметили в ведомстве.

Предприятие находится в аренде ЧАО "Одесский завод шампанских вин", но не работает с 2018 года.

ФГИУ отмечает, что история производства игристого вина на Украине началась в 1899 году. "Продукция предприятия много раз получала награды на национальных и международных конкурсах, первую - в далеком 1904 году. Однако несколько раз производство вина на Одесском заводе приходилось прекращать, в последний раз это случилось в 2018 году. С тех пор государство не производит вино на этом предприятии", - говорится в сообщении.