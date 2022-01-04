Объем торгов на Мосбирже по итогам 2021 года вырос на 6,6%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Объем торгов на рынках Московской биржи за 2021 год вырос на 6,6%, до 1,01 квадриллиона рублей. Годовой объем операций на рынках биржи впервые в истории превысил квадриллион рублей, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций - 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке - 158 трлн рублей (рост на 21,7%) - и денежном рынке - 474 трлн рублей (рост на 11,1%), а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) - 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза) - и рынке драгоценных металлов - 209,2 млрд рублей (рост в четыре раза)", - следует из данных Мосбиржи.

За 2021 год на Московской бирже состоялось шесть IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей, что на 96% больше показателей 2020 года. Кроме того, в 2021 году на Мосбирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей, уточняется в материалах площадки.