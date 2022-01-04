Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае - июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

"Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Новак добавил, что Россия в ноябре выполнила сделку на 97%. "Что касается исполнения Россией сделки в ноябре, то уровень составил 97%. Как и ранее мы на 100% практически исполняем свои обязательства", - отметил он.

Влияние пандемии

Штамм коронавируса "омикрон" в настоящее время не влияет на спрос на нефть из-за низкой доли госпитализации, поэтому страны ОПЕК+ решили не менять принятые ранее параметры сделки, сказал Новак.

"Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма "омикрон". Тем не менее наблюдение и анализ показывают, что, несмотря на большой рост заражений, уровень госпитализации достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК + брал на себя в рамках повышение добычи", - сказал он.

Новак отметил, что технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три варианта ситуации на рынке в 2022 году: негативный, оптимистичный и базовый. "Было принято решение, его все страны поддержали, что в феврале будет продолжено наращивание добычи на 400 тыс. баррелей в сутки", - добавил он.