Пассажиропоток аэропорта Мэйлань на Хайнане за 2021 год вырос более чем на 6%

ХАЙКОУ /Китай/, 4 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань города Хайкоу (южная провинция Хайнань) в 2021 году обслужил свыше 17,51 млн пассажиров, что на 6,24% превысило показатель 2020 года. Об этом сообщает новостной информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

В прошлом году этот аэропорт занял 16-ю строчку в Китае по общему пассажиропотоку. На 7,1% в годовом выражении выросло и число обслуженных рейсов, которое достигло 138,9 тыс. Что касается грузопотока, то он увеличился на 10,1%, до 148,3 тыс. тонн. К концу 2021 года данный аэропорт обслуживал в общей сложности 236 авиационных маршрутов. Из них 226 по стране и 10 международных грузовых направлений.

В начале декабря прошлого года также был введен в эксплуатацию новый второй терминал аэропорта. Его общая площадь составила почти 300 тыс. кв. м. Терминал спроектирован таким образом, что от проверки безопасности пассажиров до самого дальнего выхода на посадку в чистой зоне нужно будет пройти пешком не более пяти с половиной минут. Терминал оснащен 110 стойками регистрации, стойками автоматической регистрации и сдачи багажа, а также самым передовым оборудованием, включая технологии распознавания лица, что позволит ускорить процесс обслуживания пассажиров. Подведена вся необходимая транспортная инфраструктура, а также оборудована автомобильная парковка на 3,7 тыс. мест на площади порядка 170 тыс. кв. м.

Расширение аэропорта Мэйлань является важной частью проекта по строительству в провинции свободного торгового порта, поскольку основная часть пассажирских и грузовых перевозок приходится именно на воздушный транспорт. В рамках второй фазы этого проекта были построены новые взлетно-посадочные полосы общей протяженностью 3,6 км, а также второй терминал. В строительство новой инфраструктуры было вложено 17,8 млрд юаней (около $2,8 млрд).

Новая инфраструктура позволит увеличить общий годовой пассажиропоток до 45 млн человек, а объем грузовых перевозок - до 600 тыс. тонн. Планируется также нарастить международные пассажирские перевозки с 8 млн до 10 млн человек ежегодно.