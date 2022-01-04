Российские индексы 4 января торговались разнонаправленно

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. На российском рынке акций во вторник наблюдалась разнонаправленная динамика по индексам Мосбиржи и РТС, что обусловлено слабостью рубля. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи подрос на 0,47%, до 3 870,71 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,13%, до 1 620,68 пункта.

Доллар по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,91%, - до 75,22 руб., евро - на 1,06%, до 85,155 руб.

Индекс Мосбиржи продолжил прибавлять на фоне внешнерыночного позитива и роста цен на сырьевые товары - котировки нефти Brent штурмовали значения выше $80, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Нефтяной рынок приветствовал сохранение единодушия в рядах ОПЕК+ - члены альянса приняли решение придерживаться в феврале 2022 года плановых темпов наращивания добычи нефти (400 тыс. баррелей в сутки)", - пояснил эксперт.

Между тем статистика дня выходила преимущественно позитивной - индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за декабрь (50,9 п.) оказался выше прогноза (50,0 п.), в Германии вышли сильные данные по розничным продажам в ноябре и декабрьской безработице, также отметил Бахтин.

Прогнозы

В среду ожидается немало важной статистики. Рынки оценят европейские PMI в секторе услуг за декабрь, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за декабрь, отчеты API и EIA по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов в США. Также инвесторы будут ждать публикации протоколов FOMC.

"Настроения на рынках завтра могут носить переменчивый характер, для российского рынка важными будут движения цен на сырье и внешнеполитические сигналы", - полагает Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 5 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 825-3 925 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару на первые числа января - 74,8-75,8 руб.