Совбез Молдавии призвал обеспечить бесперебойные поставки газа на фоне его подорожания

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Высший совет безопасности Молдавии призвал правительство обеспечить условия для бесперебойных поставок газа на фоне повышения цен на газ, сообщила во вторник пресс-служба администрации президента.

"Президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала сегодня Высший совет безопасности (ВСБ). Обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке. <…> ВСБ рекомендовал правительству принять все необходимые меры для бесперебойного снабжения газа потребителей", - говорится в сообщении.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров сообщалось, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В 2020 году Молдавия импортировала газ в среднем по $148. Тем временем из-за затянувшихся переговоров в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут, а в стране введен режим ЧП.

Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок текущих платежей за газ. 22 ноября очередной платеж так и не поступил, после чего российский газовый холдинг уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты. Речь шла примерно о $74 млн, которые включают плату за поставленный газ в октябре и предоплату за ноябрь. У республики возникли проблемы с перечислением этих средств, понадобилась отсрочка, в ходе которой были одобрены поправки в госбюджет, чтобы выделить необходимую сумму. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.