На Украине из-за отсутствия угля не работает 23 блока ТЭС и ТЭЦ

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Один корпус и 23 блока украинских ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт не работают из-за отсутствия угля. Об этом во вторник сообщает компания "Укрэнерго".

"По заявкам производителей из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт [по данным на 29 декабря, не работали 16 блоков ТЭС и ТЭЦ, 30 декабря - 20 блоков - прим. ТАСС]", - отмечается в сообщении.

По данным компании "Укрэнерго", с 27 декабря 2021 года по 3 января 2022 года запасы угля на складах тепловых электростанций сократились на 11,3%, до 503,3 тыс. тонн. По состоянию на утро 4 января общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тыс. тонн, в том числе газового - 450,4 тыс. тонн и антрацитного - 52,8 тыс. тонн.

"Среднесуточное производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 8% (до 113,8 млн кВт-ч). Это следствие снижения потребления электроэнергии в праздничные дни. В частности, в будни среднесуточное производство ТЭС составило 139,3 млн кВт-ч, а в выходные - 79,8 млн кВт-ч соответственно. Максимальное производство ТЭС было 28 декабря (150,3 млн кВт-ч)", - говорится в сообщении.

При этом в целом доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и составила 23%.

Острый дефицит угля на электростанциях может грозить в зимний период веерными отключениями. В конце декабря стало известно, что аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины возьмет под контроль закупки угля в стране.