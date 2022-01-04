В Актобе снизили цену на сжиженный газ в связи с протестами

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Власти города Актобе на западе Казахстана снизили цену на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) в связи с протестами против повышения цен на топливо. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Актобе на своей странице в Instagram .

"Сегодня в Актобе участники мирного митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов. Первое - освобождение задержанных в ходе митинга. Это требование выполнено - задержанные освобождены", - говорится в сообщении.

Второе требование протестующих касалось снижения цены на сжиженный газ. "Это требование также выполнено - цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге", - уточнили в пресс-службе.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11 - 0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Президент также назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он на своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества. Токаев подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе совещания в среду.