Украинский олигарх Пинчук стал владельцем 100% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Газодобывающая компания Geo Alliance украинского бизнесмена Виктора Пинчука выкупила 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited у нидерландской Arawak Energy Ukraine B. V., которая входит в группу швейцарско-нидерландского нефтегазового гиганта Vitol. Об этом во вторник сообщается на сайте Geo Alliance.

"Принадлежащая трастам, бенефициаром которых является Виктор Пинчук, Geo Alliance Group Limited завершила сделку по покупке 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited у Arawak Energy Ukraine B. V., дочерней компании группы Vitol. По результатам сделки Geo Alliance Group Limited и ее акционеры стали владельцами 100% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited", - отмечается в сообщении. Сумма сделки не сообщается.

Газодобывающая компания Geo Alliance разрабатывает около 16 месторождений. Компания работает на рынке с 2004 года. В 2012 году 25% акций Geo Alliance выкупила нидерландская Vitol Group, чья минимальная годовая выручка составляет $150 млрд. В 2017 году Vitol нарастила свою долю в Geo Alliance до 50%. Geo Alliance - одна из крупнейших компаний на рынке добычи газа и газового конденсата, в состав группы входят 19 юридических лиц, крупнейшими из которых являются ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз". Geo Alliance находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука.

Arawak Energy Ukraine B. V. - дочерняя компания группы Vitol, крупнейшего в мире независимого трейдера в сфере энергоносителей.