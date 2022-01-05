СМИ: Toyota впервые в истории обошла GM по продажам автомобилей на рынке США

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor по итогам прошлого года впервые в истории обошел американского гиганта General Motors по продажам автомобилей на рынке США. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Согласно опубликованному официальному отчету, компания Toyota за 2021 год реализовала 2,33 млн автомобилей, что на 10% больше, чем в 2020 году. В то же время продажи General Motors упали на 13% - до 2,2 млн единиц - из-за нехватки полупроводников и приостановки работы заводов.

Toyota также испытывала трудности с производством в США, однако это в меньшей степени сказалось на ее результатах продаж. Большой вклад внес рост спроса на гибридные автомобили. По сравнению с 2020 годом продажи таких машин выросли более чем на 73% - до 583 тыс.

Компания General Motors неизменно лидировала по продажам новых автомобилей в США с 1931 года.