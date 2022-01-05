В США заявили о необходимости проверок работы JBS

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Профильные службы в США, странах ЕС и Великобритании должны провести проверки работы бразильской компании JBS SA, которая является крупным производителем говядины. Соответствующий призыв содержится в заявлении, распространенном во вторник комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США.

Как отмечается в документе, на необходимости проведения данного разбирательства настаивают, в частности, председатель комитета Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) и законодатели в Палате общин британского парламента, а также в Европарламенте. В заявлении утверждается, что "за последнее десятилетие JBS привлекла внимание во всем мире из-за причастности к широкому спектру незаконной деятельности". Речь якобы идет о даче взяток и нарушениях антимонопольных норм.

В документе подчеркивается, что законодатели "призывают соответствующие государственные службы <...> провести в координации надлежащие проверки работы JBS". Это необходимо, чтобы "заставить компанию действовать в рамках требуемых норм в финансовой, деловой и экологической сферах".

Законодатели также полагают, что деятельность JBS усугубляет проблемы, касающиеся вырубки лесов.

В 2021 году компьютерные сети североамериканского и австралийского подразделений JBS подверглись кибератакам. Это привело к серьезным перебоям поставок.