Эксперт: внедрение ИИ в сельское хозяйство поможет сглаживать климатические вызовы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в управление и производственные процессы сельского хозяйства поможет в значительной степени нивелировать климатические вызовы, с которыми сталкивается отрасль. Таким мнением в среду поделилась с ТАСС директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина.

"Раньше, в более стабильных условиях, агроном мог опираться лишь на свой опыт. Люди с закрытыми глазами могли сказать, что нужно делать, оперативно ориентировались в случае неблагоприятных погодных условий. Сейчас одного опыта стало мало, потому что все время мы оказываемся в новых условиях с точки зрения климата. Чтобы учесть все факторы, необходим искусственный интеллект", - сказала директор ВИР.

Хлесткина добавила, что технология будет востребована, как та, что применяется практически в повседневном режиме. "Мы уже слышим о цифровых агрономах, но в основном на научных конференциях. В большинстве хозяйств агрономы работают по старинке, - отметила собеседница. - Но тут легко провести параллели с дорожным движением. До какого-то момента оно не регулировалось. Затем появились регулировщики. Сегодня во многих странах светофорами и потоками движения управляют автоматизированные комплексы. В сельском хозяйстве мы приближаемся к этому".

Как отметила директор института, применение ИИ также способно повысить урожайность на наукоемкой основе, а не через интенсивные способы, которые в перспективе могут нанести вред окружающей среде.