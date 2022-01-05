Эксперты: формат ТЦ будет меняться в сторону увеличения доли пространств для досуга

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Елена Рузлева/. Концепция торговых центров в 2022 году будет меняться в сторону развития пространств для проведения досуга, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

"В целом электронная коммерция в тандеме с пандемией повлияла на трансформацию торговых центров и на их новые функции. Теперь объекты торговой недвижимости - это не только площадки для продажи товаров и услуг (эту функцию могут выполнить сейчас и маркетплейсы, и онлайн-магазины), но и место для проведения досуга и для получения новых эмоций. В современных ТЦ создаются все больше общественных пространств, внедряются различные досуговые мероприятия на актуальные тематики: культурно-образовательные, спортивные, оздоровительные и т. п. Помимо этого, в ретейл-сегменте происходит еще большая интеграция онлайн- и офлайн-торговли, где используются новые технологии, каналы продаж и продвижения", - рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

В консалтинговой компании Cushman & Wakefield также отмечают трансформацию ретейла, которая происходит под влиянием различных факторов. "Многие форматы в торговом сегменте становятся гибкими, появляются цифровые аналоги классическому мерчендайзингу. Кроме того, операторы электронной коммерции становятся ближе к ТЦ, приобретая витрины и другие черты ретейла", - считает партнер, руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ольга Антонова.

Она добавила, что сейчас покупатели стали быстрее и не тратят часы на хождение по торговым галереям в поисках нужного товара. Эта особенность также будет влиять на облик торговых центров в следующем году.

"Он (покупатель) точно знает свой маршрут, располагает меньшим временем, нежели раньше, значит, девелоперу и владельцу сегодня необходимо опирать концепцию на классический подход цифровиков CJM- расставлять точки притяжения на этом пути, которые задержат внимание клиента и помогут его монетизировать. В следующем году мы ожидаем появления некоторых новых идей, которые уже появляются на более развитых рынках - центры коллаборации и обучения, так называемый life-working формат (все сервисы для жизни в гибких арендуемых пространствах), магазины самообслуживания от сетевого ретейла, новый облик городских логистов, а также рестораны с яркими шоу", - добавила Антонова.

Перестройка устаревающих центров и районный формат

Еще одна тенденция будущего года - смена концепции и последующий редевелопмент уже существующих торговых центров, которые устарели и больше не отвечают запросам покупателей.

"В зависимости от масштаба бедствия он может проходить в достаточно мягком сценарии и выражаться в ротации неэффективных арендаторов и "легком ремонте", а может сопровождаться гораздо более значительными вмешательствами: реконструкция здания, полный редизайн и смена "имиджа" объекта, замещение вакантных или низкодоходных торговых площадей неторговыми функционалами (офисными, социальными, складскими и пр.)", - рассказала ТАСС руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина.

Переформатирование классических торговых центров идет на фоне растущего сегмента онлайн-торговли, что оказывает влияние на традиционный ретейл. В частности, на состав арендаторов торговых площадей, уточняют в JLL.

"Онлайн-торговля определенно оказывает влияние на некоторые категории классического состава арендаторов торговых центров - электронику, книги, товары для детей, в меньшей степени - на товары для спорта, для дома, одежду и обувь. В то же время доля возвратов товара, купленного онлайн, особенно в категории "одежда и обувь", очень значительная и продолжает расти. Некоторые игроки рынка уже объявили о полной или частичной отмене бесплатного возврата товара, и это не очень хорошие новости для покупателей - любителей онлайн-шопинга. В сегментах досуга, развлечений и F&B влияние онлайн пока минимально", - пояснила Жилкина.

В Москве в следующем году эксперты также прогнозируют развитие торговых центров малого формата: спрос на них увеличивается, а концепция отвечает новым предпочтениям покупателей, которые выбирают быстрый шопинг.

"Большинство новых реализуемых и анонсированных торговых проектов представлены в формате городских комьюнити-центров, средняя площадь которых находится в диапазоне 10-30 тыс. кв. м GLA. Помимо комьюнити-центров, новое предложение столицы в ближайшие годы будет сформировано, в том числе, за счет торговых площадей, реализуемых на базе ТПУ, куда администрация города Москвы привлекает инвесторов через торги или же берет часть проектов в самостоятельную работу", - сказала Евгения Хакбердиева из Knight Frank.

Смещение фокуса на регионы

Еще один тренд, который наметился в 2021 году и будет продолжен в следующем: активность девелоперов торговых центров смещается из столиц в регионы: в города-миллионники и областные центры.

"Девелоперская активность постепенно уходит в региональные города областного значения и в города с населением менее 1 млн человек. Так, в региональных городах России (исключая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург), более 50% нового объема предложения 2021-2022 годов относится к городам с населением менее 1 млн человек", - отметила Хакбердиева.

В JLL добавляют, что в регионах в 2022 году будет активно развиваться формат аутлетов и дисконт-центров. "Это поддерживается изменениями поведения покупателей, более осознанным потреблением и растущей лояльностью жителей больших городов к такому формату", - пояснила руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина.

В целом в 2021 году аналитики фиксировали постепенное восстановление сегмента торговой недвижимости. Ранее в Knight Frank прогнозировали, что объем предложения новых ТЦ в России по итогам года может на 88% превысить показатель 2020 года. Лидеры по заявленному объему нового предложения - Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа.