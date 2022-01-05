Беспилотный автобус для парковых зон испытали на ВДНХ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Беспилотный автобус "Smart шаттл", разработанный Московским политехническим университетом, испытали на территории инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Тестирование позволило усовершенствовать алгоритмы движения в дневное и вечернее время, научить нейросети учитывать препятствия на пути, сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Инновации меняют жизнь в мегаполисах, делая инфраструктуру более удобной и современной. Среди перспективных разработок в сфере городской мобильности, помимо воздушного транспорта, - технологии искусственного интеллекта. Они уже тестируются в Москве. Один из таких проектов успешно испытали в "Технограде" на ВДНХ. Речь о компактном беспилотном автобусе, предназначенном для парковых зон", - отметила Сергунина, слова которой приводится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Подобрать удобную площадку для испытаний беспилотника разработчикам помогли специалисты Московского инновационного кластера. "Smart шаттл" работает на электрическом приводе. Он рассчитан на четырех пассажиров, оснащен камерами, радарами, системой глобального позиционирования, ультразвуковыми датчиками. Закрытые колесные арки делают его максимально безопасным для пешеходов. Маневренность и небольшие габариты позволяют использовать шаттл в качестве паркового экскурсионного автобуса или такси.

В ходе тестирования на ВДНХ были улучшены механизмы принятия решений о движении и остановке, объезде препятствий, а также проведены испытания ресурсных возможностей беспилотника. Специалисты проанализировали, как работают сенсоры и камеры, в том числе в темное время дня, накопили необходимую информацию для дополнительного обучения нейронных сетей, отработали алгоритмы, отвечающие за автономное движение и действующие на основе данных датчиков GPS/ГЛОНАСС.

Результаты испытаний, по данным портала, помогут повысить комфорт передвижения и усовершенствовать все основные характеристики - от плавности хода и распознавания препятствий до автономности.