Самозанятые владельцы личных подсобных хозяйств получат доступ к господдержке

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Граждане, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что документ вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которая дополняется отдельной приоритетной подотраслью - развитие личных подсобных хозяйств. Самозанятые владельцы ЛПХ, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход), смогут с 2022 года получать субсидии от государства.

"Принятое решение поддержит самозанятых, которые развивают личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, а значит, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства", - говорится в материалах кабмина.