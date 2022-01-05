Мишустин: меры по госзаказу для гражданской авиации на 10 лет обсудят на совещании

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил обсудить меры для выполнения десятилетнего плана госзаказа для гражданской авиации на специальном совещании.

С такой инициативой председатель правительства выступил на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

"Считаю, уважаемый Сергей Викторович, что надо провести финальное совещание, чтобы выполнить все задачи, которые перед нами поставил президент, чтобы мы уже закончили все необходимые меры, связанные с десятилетним планом государственного заказа для гражданской авиации", - сказал Мишустин, обращаясь к Чемезову.

Премьер уточнил, что важно уменьшить степень зависимости от иностранных материалов и комплектующих в отечественной авиатехнике. Он также добавил, что особое внимание необходимо уделить производству своей электронной базы.