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Мишустин призвал ускорить работу по установке двигателей ПД-8 на самолеты-амфибии Бе-200

Сертификацию нового разрабатываемого авиадвигателя ПД-8 планируется завершить в 2023 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить работу по сертификации новых двигателей ПД-8, в том числе для дальнейшей их установки на самолеты-амфибии Бе-200. Об этом он заявил на встрече с главой корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Глава компании рассказал, что сертификацию нового разрабатываемого авиадвигателя ПД-8 планируется завершить в 2023 году, и в 2024 году должно начаться его серийное производство и установка на самолеты Sukhoi Superjet.

"Двигатель ПД-8 мы планируем установить и на самолет-амфибию Бе-200. Это самолет, который пользуется сегодня большим спросом в связи, в том числе, с пожарами", - добавил Чемезов.

"Важная очень тема, потому что обращаются представители других стран, особенно когда засушливое лето, пожаротушение, и нам, конечно, нужно бы ускорить эти работы", - ответил ему Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
Источник: "Аэрофлот" не отменяет рейсы в Казахстан
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