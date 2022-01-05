Мишустин призвал ускорить работу по установке двигателей ПД-8 на самолеты-амфибии Бе-200

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить работу по сертификации новых двигателей ПД-8, в том числе для дальнейшей их установки на самолеты-амфибии Бе-200. Об этом он заявил на встрече с главой корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Глава компании рассказал, что сертификацию нового разрабатываемого авиадвигателя ПД-8 планируется завершить в 2023 году, и в 2024 году должно начаться его серийное производство и установка на самолеты Sukhoi Superjet.

"Двигатель ПД-8 мы планируем установить и на самолет-амфибию Бе-200. Это самолет, который пользуется сегодня большим спросом в связи, в том числе, с пожарами", - добавил Чемезов.

"Важная очень тема, потому что обращаются представители других стран, особенно когда засушливое лето, пожаротушение, и нам, конечно, нужно бы ускорить эти работы", - ответил ему Мишустин.