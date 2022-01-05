В России производство культивируемых грибов выросло в 2021 году на 16%

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Производство культивируемых грибов в РФ в 2021 году увеличилось по сравнению с показателем предыдущего года не менее чем на 16% и превысило 100 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности стало одним из наиболее активно развивающихся направлений. Стабильно растут объемы и качество отечественной продукции, которой все чаще отдают предпочтение российские и зарубежные потребители", - отметили в министерстве.

По данным Минсельхоза, регионами - лидерами по выращиванию грибов являются Краснодарский край, Курская, Тульская и Калужская области. Грибоводство также динамично развивается в Ленинградской, Воронежской и Московской областях.

Как сообщили в министерстве, основной мерой государственной поддержки отечественных производителей является льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование.