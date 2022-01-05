В Грузии запретили банкноты лари 1995-1999 годов выпуска

ТБИЛИСИ, 5 января. /ТАСС/. Национальный банк Грузии ввел запрет на использование денежных купюр лари всех номиналов, напечатанных в 1995-1999 годах. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте регулятора.

"По решению Национального банка Грузии с января 2022 года платежными средствами больше не будут использоваться банкноты лари на которых указан год выпуска в промежутке от 1995 до 1999 года. Все номинальные банкноты, выпускаемые с 2002 года по сей день, объявляются законным средством платежа на всей территории страны. Все юридические и физические лица обязаны бесперебойно получать и рассчитываться этими банкнотами", - сказано в сообщении.

В Нацбанке заявляют также, что обладатели старых денег могут обменять их на новые образцы в кассовых центрах регулятора. Как дополнительно ТАСС сообщили в пресс-службе центрального банка, решение об изъятии из оборота старых банкнот было продиктовано тем, что с 2013 года начался процесс обновления денежных купюр и деньги старого образца не отвечали современным требованиям. В период с 1999 по 2002 годы лари не выпускались.

Грузинская денежная единица лари была объявлена единственным платежным средством в республике в 1995 году. В 2013 году началось обновление банкнот, которое подразумевало корректировку цветовой гаммы, а также улучшения качества защиты купюр. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены новые банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года - номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года - номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года - номиналом 10 лари.