Торги иностранными бумагами на "СПБ Бирже" в 2021 году выросли в 2,4 раза

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в 2021 году вырос почти в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом и составил $393,4 млрд, следует из материалов торговой площадки.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" по итогам 2021 года составил $393,43 млрд, что на 135,29% больше, чем в 2020 году ($167,21 млрд)", - указано в материалах биржи.

Среднемесячный объем торгов за 2021 год составил $32,79 млрд. Рекорд месячного объема торгов был зафиксирован в ноябре 2021 года - $40,93 млрд. Среднедневной объем торгов в 2021 году превысил $1,56 млрд, что на 134,36% больше, чем в 2020 году.

По данным биржи, количество активных счетов инвесторов в декабре составило 811 тысяч, что на 33,2% больше, чем годом ранее. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за год увеличилось на 113,6% и составило 1,6 млн на конец декабря (750,3 тыс. годом ранее).

Также по состоянию на конец декабря на "СПБ Бирже" было зарегистрировано 18,43 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 142,93% больше, чем годом ранее. Число уникальных клиентов выросло за год на 140,69%, до 12,43 млн.

Количество ценных бумаг международных компаний, доступных к торгам на платформе биржи на 31 декабря, составило 2 001 наименование. Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки Tesla, Alibaba, Moderna, Apple, Carnival, Meta Platforms, Microsoft.