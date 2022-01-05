Ставку 0% по налогам на имущество, землю и транспорт установили в ОЭЗ "Оренбуржье"

ОРЕНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Оренбургская область установила налоговую ставку по региональному налогу на прибыль организаций для резидентов особых экономических зон в размере 0%. Об этом сообщил в среду ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

"Для предприятий-резидентов особой экономической зоны разработаны новые меры господдержки: 0% по налогу на землю, 0% налог на имущество, 0% транспортный налог. Федеральный налог на прибыль составит 2%, региональный - 0%. При покупке иностранного оборудования не придется платить таможенные пошлины и НДС", - сказал он.

Петухов назвал создаваемые в Оренбургской области условия для работы инвесторов в особой экономической зоне максимально комфортными. Такой комплекс поддержки предприятий разработан властями региона, по словам вице-губернатора, чтобы быть конкурентоспособными с другими ОЭЗ страны, некоторые из которых работают уже 15 лет.

"Нам поступают заявки не только из России, но и стран Средней Азии, потому что инвесторы видят преимущества и заинтересованы в том, чтобы выйти на российский рынок с такими льготами, которые предлагает ОЭЗ "Оренбуржье", - отметил Петухов.

Решение о создании в Оренбургской области особой экономической зоны было принято в сентябре 2021 года. Она будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге - на 380 гектарах и в Орске - на 180 гектарах. На этапе создания ОЭЗ инвестиционный портфель включал восемь инвестиционных проектов. Среди них - создание завода по переработке молока, производства литий-титанатных аккумуляторных батарей, транспортно-логистического терминала, завода по производству бурового оборудования и другие.