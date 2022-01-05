Правительство включило электромобили в программы льготного лизинга и автокредитования

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство России включило электромобили в программы льготного лизинга и автокредитования, соответствующие постановления опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно первому постановлению о расширении программы льготного лизинга, скидка на покупку легкового электромобиля составит до 25% от его стоимости, но не более 625 тыс. рублей.

Для расширения перечня лизинговых организаций, которые вправе принять участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, постановлением отменены требования к участникам конкурсного отбора по количеству заключенных лизинговых договоров, кредитному рейтингу и размеру уставного капитала.

Субсидирование автомобилей, в отношении которых министерство ранее предоставило субсидию производителям техники, использующей природных газ в качестве топлива, исключается.

О льготном автокредитовании

Постановление расширило действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн рублей (размер скидки - 10%; для Дальневосточного федерального округа - 25%) будут добавлены электромобили. Размер скидки для них также составит до 25% от стоимости электромобиля, но не более 625 тыс. рублей.

Расширен перечень категорий граждан, которые могут претендовать на участие в программе льготного автокредитования, теперь в него включены работники учреждений государственной системы образования.

Ранее в программе льготного автокредитования могли участвовать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин находящиеся в собственности более одного года автомобили старше шести лет.

Требования для участия в программах

Для обеих программ действует требование, согласно которому автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тыс. локализационных баллов в рамках постановления правительства РФ № 719, а электромобили должны быть произведены в России в рамках специального инвестиционного контракта.

Действие программ льготного автокредитования и лизинга на данный момент временно приостановлено. В декабре 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что решение о запуске перечисленных программ будет приниматься в 2022 году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 года и начала 2022 года, а также от ситуации с дефицитом машин у дилеров.