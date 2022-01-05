"Алмаз-Антей" недозагружен в производстве радиоэлектроники на 40%

НОВО-ОГАРЕВО, 5 января. /ТАСС/. Недозагрузка производственных мощностей предприятий, входящих в концерн ВКО "Алмаз-Антей", в области производства сложной радиоэлектронной техники составляет примерно 40%. Об этом сообщил президенту РФ генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

"На сегодняшний день необходимо констатировать факт, что в области производства сложной радиоэлектронной техники, радиолокации, радиосвязи и сопутствующих видов аппаратуры у нас недозагрузка примерно в 40%, то есть мы в состоянии дозагрузить еще другими видами техники - оборонной или гражданской - достаточно большой объем, и это нормально", - ответил Созинов на соответствующий вопрос президента РФ.

Генконструктор признал, что в производстве экспортной оборонной техники объемы загрузок "несколько хуже, чем в предыдущие годы, поэтому это тоже надо учитывать".

"Поэтому мы вполне в состоянии развивать это направление", - заключил Созинов.