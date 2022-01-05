"Алмаз-Антей" проектирует систему управления воздушным движением БПЛА

НОВО-ОГАРЕВО, 5 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" проектирует систему управления воздушным движением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в крупных и удаленных зонах страны. Об этом сообщил генеральный конструктор холдинга Павел Созинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уже проектируем систему управления воздушным движением беспилотных летательных аппаратов в крупных зонах, в том числе оторванных от населенных пунктов, то есть в Сибири, на Дальнем Востоке и так далее", - сказал Созинов.

По его словам, такие базовые технические системные решения закладываются не только в наземную инфраструктуру, но и в элементы беспилотников, которые потенциально можно использовать для срочной переброски определенных видов медикаментов и товаров в труднодоступные и удаленные районы страны.

Созинов выразил надежду, что это направление будет всячески поддержано.

Генконструктор также отметил, что концерн видит в этом направлении достаточно большой рынок как в РФ, так и в ближнем зарубежье. "Технологически для производства подобного рода систем и аппаратов в принципе мы готовы, в России все для этого есть", - заключил Созинов.