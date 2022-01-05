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В столице Абхазии ввели ограничения на подачу электроэнергии

Отключать электричество в Сухуме будут по графику на один час с 17:00

СУХУМ, 5 января. /ТАСС/. Компания "Черноморэнерго" ввела в столице Абхазии Сухуме часовые ограничения на подачу электроэнергии в связи с высокими нагрузками на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Ранее сообщалось, что с 18 декабря началась поставка в Абхазию электроэнергии из РФ в связи с энергодефицитом. После этого были отменены веерные отключения по всей республике, однако с наступлением холодов в Сухуме, где проживает около 60 тыс. человек, стали происходить частые аварии из-за перегрузки сетей.

"Вводятся ограничения на подачу электроэнергии в Сухуме из-за высоких нагрузок на подстанции "Сухум-1". Отключать электричество в столице будут по графику на один час с 17:00", - говорится в сообщении.

В основном ограничения касаются центральной и западной частей Сухума.

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