В Марий Эл планируют расселить 1,6 тыс. человек из аварийного жилья в 2022 году

ТАСС, 5 января. Около 1,6 тыс. человек планируют расселить из аварийных домов в Марий Эл в 2022 году. Для этого планируется приобрести помещения площадью 27,7 тыс. кв. м, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, экономического развития и торговли региона.

"В 2022 году планируется приобрести в строящихся и введенных в эксплуатацию многоквартирных домах жилые помещения площадью 27,7 тыс. кв. м для переселения 1,6 тыс. человек", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Отмечается, что на выполнение данных мероприятий в республиканском бюджете предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей.

В рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2021 году ликвидировано более 18 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено свыше 1 тыс. человек.

В рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" в Марий Эл планируют расселить из аварийных домов выше 1,5 тыс. человек. Это позволит ликвидировать 32 тыс. кв. м аварийного жилья.

О программе и нацпроекте

Также по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы в Республике Марий Эл будет расселено около 7 тыс. человек из 400 аварийных многоквартирных домов общей площадью 102,9 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составляет 3 511,5 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3 279,1 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.