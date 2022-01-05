Начались поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран

БАКУ, 5 января. /ТАСС/. Азербайджан начал получать туркменский газ в рамках трехстороннего соглашения с Ираном и Туркменистаном о своповых поставках голубого топлива. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

"На основании этого соглашения уже начались поставки газа через ирано-азербайджанскую границу", - сказал официальный представитель SOCAR. По его словам, газ будет транспортироваться в Азербайджан по двум направлениям.

"Одно направление - это Нахичеванская Автономная Республика, куда газ уже начал поступать", - отметил Ахмедов. Другое направление, добавил он, - Астара на границе с Ираном. "По второму направлению сейчас идет совместная с иранскими экспертами техническая подготовка к приему газа. Думаем, транспортировка газа в Астару, то есть на основную территорию Азербайджана, начнется в ближайшее время", - сказал представитель SOCAR.

Он уточнил, что совокупные объемы газа по двум направлениям составят чуть более 4 млн куб. м в день.

Ахмедов также отметил, что своповые операции между Баку и Тегераном по поставкам газа в Нахичевань осуществлялись и раньше. "По принципу свопа из Азербайджана газ шел через Астару в Иран, а Иран передавал такие же объемы в Нахичевань. С начала года поставки осуществляются в соответствии с новым соглашением, то есть в счет газа, который Иран получает из Туркменистана", - отметил он.

28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали трехстороннее соглашение по своповым поставкам газа в Ашхабаде в рамках 15-го саммита глав государств - членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На церемонии присутствовали президенты трех государств Ильхам Алиев, Ибрахим Раиси и Гурбангулы Бердымухамедов. По условиям контракта, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.