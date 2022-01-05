Дефицит госбюджета Украины в 2021 году составил $6,2 млрд

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Дефицит государственного бюджета Украины в 2021 году составил $6,2 млрд при запланированных ранее $8,1 млрд. Об этом сообщило в среду Министерство финансов Украины.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, за январь - декабрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1 259,4 млрд гривен (около $46 млрд), или 98,5% от росписи на отчетный период. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по его данным, в минувшем году общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 168,4 млрд гривен (около $6,2 млрд) при планируемых ранее 220,9 млрд гривен ($8,1 млрд). В то же время государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2021 год составили $22,1 млрд, что составляет 86,2% от запланированных.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы за 2021 год, в общий фонд государственного бюджета поступило 1 084,1 млрд гривен ($39,7 млрд), роспись выполнена на 102,8%, или +30,0 млрд гривен ($1,1 млрд). При этом платежи по погашению государственного долга за январь - декабрь 2021 года составили 441,1 млрд гривен ($16,1 млрд, 94,2% плана), платежи по обслуживанию - 150 млрд гривен ($5,5 млрд, 98,6% плана)", - добавили в Минфине.

Госбюджет Украины на 2022 год предполагает дефицит в размере 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), инфляцию - на уровне в 6,2%, рост ВВП, как ожидается, составит 3,8%.