Акции производителя урана "Казатомпрома" на фоне протестов упали на 9% на лондонской бирже

В Киеве сообщили, что нерезиденты хранят около 600 млн куб. м газа в хранилищах Украины

Министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что ранее более трети объема газа, отобранного нерезидентами из ПХГ, были использованы на территории Украины

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