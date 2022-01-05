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Протесты в Казахстане

Акции производителя урана "Казатомпрома" на фоне протестов упали на 9% на лондонской бирже

В настоящее время акции "Казатомпрома" котируются на уровне $36,7 за бумагу, что на $3,8 ниже, чем по завершении торгов накануне

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана, упали в среду более чем на 9% на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне протестов в республике.

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Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

В настоящее время акции "Казатомпрома" котируются на уровне $36,7 за бумагу, что на $3,8 ниже, чем по завершении торгов во вторник.

АО "НАК "Казатомпром" является одним из крупнейших в мире производителей природного урана. Единственным акционером компании является Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", полностью принадлежащий правительству Казахстана.

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