"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Алма-Ату

"Аэрофлот" выполняет ежедневно один рейс в Алма-Ату и один в Нур-Султан. Вылет в Нур-Султан на данный момент запланирован на 23:20 мск.

В Казахстане с 2 января идут акции протеста. Изначально жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны митинговали против высоких цен на топливо, но вскоре беспорядки вспыхнули и в других городах республики. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также Алма-Ате и Нур-Султане. Кроме того, он отправил в отставку правительство и объявил, что займет пост председателя Совбеза.