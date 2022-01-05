{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Алма-Ату

Авиакомпания выполняет ежедневно один рейс в Алма-Ату
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), запланированный на 20:55 мск среды, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Главное
Протесты в Казахстане.

"Аэрофлот" выполняет ежедневно один рейс в Алма-Ату и один в Нур-Султан. Вылет в Нур-Султан на данный момент запланирован на 23:20 мск.

В Казахстане с 2 января идут акции протеста. Изначально жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны митинговали против высоких цен на топливо, но вскоре беспорядки вспыхнули и в других городах республики. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также Алма-Ате и Нур-Султане. Кроме того, он отправил в отставку правительство и объявил, что займет пост председателя Совбеза.

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
В Киеве сообщили, что нерезиденты хранят около 600 млн куб. м газа в хранилищах Украины
Министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что ранее более трети объема газа, отобранного нерезидентами из ПХГ, были использованы на территории Украины
Читать полностью