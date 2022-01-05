"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Алма-Ату

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), запланированный на 20:55 мск среды, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
"Аэрофлот" выполняет ежедневно один рейс в Алма-Ату и один в Нур-Султан. Вылет в Нур-Султан на данный момент запланирован на 23:20 мск.
В Казахстане с 2 января идут акции протеста. Изначально жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны митинговали против высоких цен на топливо, но вскоре беспорядки вспыхнули и в других городах республики. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также Алма-Ате и Нур-Султане. Кроме того, он отправил в отставку правительство и объявил, что займет пост председателя Совбеза.