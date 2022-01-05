Суд Киева арестовал счета крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Счета крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь") арестованы по решению суда Киева.

"Вчера офис генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киев заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог". Представители офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия", - говорится в среду в заявлении на сайте компании. Отмечается, что спор касается подхода к расчету ренты.

"Несмотря на то, что административный суд вынес определение в пользу "АрселорМиттал Кривой Рог", 17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей "АрселорМиттал Кривой Рог". Компания считает эти обвинения безосновательными, это яркий пример политического давления на крупнейшего иностранного инвестора", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что решением суда поставлена под угрозу выплата заработной платы 20 тыс. сотрудникам предприятия. Осенью 2015 года металлургический комбинат "Криворожсталь" на повторном приватизационном аукционе достался Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд. Позже комбинат был переименован в "АрселорМиттал Кривой Рог".