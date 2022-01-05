Акции казахстанских банков упали в цене почти на 20% на фоне протестов в республике

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Акции казахстанских банков Kaspi Bank и Halyk Bank упали в среду на 25,1% и 17,7% соответственно на Лондонской фондовой бирже на фоне протестов в республике.

По состоянию на вечер 5 января, акции Kaspi Bank котируются на уровне $88,3 за бумагу, что на $28,2 ниже, чем по завершении торгов во вторник. В свою очередь стоимость котировок Halyk Bank упала на три доллара - до $13,8 за акцию. Кроме того, на 8,8% рухнули акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана.

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.