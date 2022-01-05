В Киеве заявили, что Украина не может забрать 660 тыс. тонн угля из Казахстана из-за РФ

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Украина не может забрать из Казахстана законтрактованные 660 тыс. тонн угля якобы из-за действий России. С таким утверждением выступил в среду на брифинге министр энергетики Украины Герман Галущенко, мероприятие транслировал на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Есть заключенный контракт "Центрэнерго" на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного периода, но, к сожалению, из-за действий Российской Федерации происходит блокирование транзита угля по российской территории", - утверждал он. Министр отметил, что других путей поставок этого угля, как через РФ, нет.

Между тем, продолжил он, Киев продолжает получать уголь по морю из других стран. По словам Галущенко, импорт угля в отопительный сезон может превысить 1,8 млн тонн. Средняя цена составляет около $140 за тонну, уточнил он.

В начале ноября 2021 года глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обвинил РФ в блокировании железнодорожных поставок угля на Украину из Казахстана. Однако в РЖД опровергли эти утверждения, подчеркнув, что "никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет". Отмечалось, что существует повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей. В свою очередь Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также разъяснило, что "полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".