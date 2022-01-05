Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 86 рублей впервые с 21 сентября

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,25% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 86,02 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:29 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке выше 86 рублей 21 сентября 2021 года.

К 19:33 мск курс евро находился на уровне 86,0025 рубля (+1,2%).

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 76 рублей впервые с 22 апреля. К 19:43 мск курс доллара находился на уровне 76,13 рубля (+1,04%). Курс евро рос на 1,47%, до 86,23 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,47%, до $81,18 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,62% и торгуется на уровне $78,24 за баррель.