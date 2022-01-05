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Решение о авиарейсах между РФ и Казахстаном будет приниматься исходя из ситуации в стране

Вечерние рейсы в Казахстан в среду отменили, сообщил источник в авиачастях России

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение о сохранении или отмене рейсов в четверг между РФ и Казахстаном будет приниматься исходя из ситуации в стране, сообщил ТАСС источник в авиачастях РФ.

"Вечерние рейсы в Казахстан [в среду] отменены. По рейсам на завтра будет приниматься решение исходя из текущей ситуации", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об отмене рейсов "Аэрофлота" в Нур-Султан и Алма-Ату на фоне протестов в Казахстане. Также был отменен рейс авиакомпании Air Astana из Домодедово в Алма-Ату.

Теги
КазахстанРоссия
Протесты в Казахстане
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