Экономика Казахстана в цифрах

Казахстан занимает второе место по площади среди государств на постсоветском пространстве. Коротко об экономике республики - в материале ТАСС.
Население
- Площадь Казахстана - 2,7 млн кв. км (9-е место среди стран мира, 2-е - среди государств на постсоветском пространстве).
- В республике на 1 октября 2021 года проживали 19 млн 63 тыс. человек (данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана).
- В составе республики - 14 областей (Акмолинская, Актюбинская, Алма-Атинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская) и три города республиканского подчинения (Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент). Основная религия - ислам.
Ведущие отрасли
- По данным Всемирного банка, объем ВВП Казахстана в 2020 году составил $169,8 млрд (2-е место после РФ место среди государств постсоветского пространства), сократившись по сравнению с 2019 годом на 2,6%. Ведущие отрасли экономики - топливно-энергетический комплекс, цветная и черная металлургия, химическая промышленность.
- Между Казахстаном и Россией действует долгосрочное соглашение от 7 июня 2002 года о транзите казахстанской нефти на мировые рынки через территорию России. Основной объем транзита с месторождений Казахстана осуществляется по нефтепроводам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; на 50% принадлежит правительствам России и Казахстана; 30-60 млн т в год) до порта Новороссийска и нефтепроводу Атырау-Самара (около 15 млн т в год). Из Самары нефть по трубопроводным системам компании "Транснефть" доставляется в Новороссийск для дальнейшего экспорта.
- Россия и Казахстан создали несколько совместных предприятий по добыче и обогащению урана.