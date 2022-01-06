Экономика Казахстана в цифрах

Прокуратура Украины пояснила, что арестовала отдельные счета "АрселорМиттал Кривой Рог"

В прокуратуре также пояснили, что в рамках уголовного дела финансовому директору - главному бухгалтеру комбината в 2021 году предъявлено обвинение в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

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