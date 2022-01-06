В Крыму создадут первый на полуострове развлекательный парк с рифовыми акулами

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Инвестиционный проект создания первого в Крыму акуляриума прошел согласование совета по улучшению инвестклимата на территории республики. Бизнесмен Виктор Жиленко сообщил ТАСС, что намерен построить парк на восточном берегу, разместить в нем бассейны для рифовых акул, а также перенести туда часть обитателей Ялтинского крокодиляриума.

"Сейчас мы на этапе подписания договора аренды участка с администрацией Феодосии, затем начнем проектирование, после этого появится понимание, насколько большие помещения можно будет построить. На участке в 2 га разместятся выставочные павильоны и автомобильная парковка. Привезем рифовых акул, есть договоренности с московскими фирмами, которые могут доставить их из Сингапура. Планируем, что в акуляриуме будут 20-30 акул", - сказал Жиленко.

По его словам, проект может быть реализован к летнему курортному сезону 2022 года. "Нам выделен участок, на который необходимо подвести инженерные сети: воду, газ, электричество. Но уже три месяца мы ждем подписания соглашения с администрацией Феодосии", - рассказал Жиленко.

Инвестор отметил, что в акуляриуме не будет черноморских акул, поскольку это глубинный вид и их содержание требует особых условий - создания давления воды. При этом Жиленко предполагает переместить на восточный берег Крыма часть обитателей Ялтинского крокодиляриума, которым требуется расширение помещения.

В акуляриуме, по его словам, предполагается размещать всех питомцев в крытом помещении с доступом к уличным вольерам на лето. Здесь же планируется ежечасно проводить кормление акул и крокодилов, которое пользуется интересом у туристов.

Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подтвердил ТАСС, что власти города готовы оказывать помощь и поддержку во всех вопросах, которые могут возникнуть при реализации проекта. "Перед нами стоит важная задача - использовать все средства для придания Феодосийскому округу динамики в развитии. А для этого необходимо работать над наполнением бюджета, над привлечением в округ инвесторов с интересными и полезными проектами. Подписание инвестиционного соглашения о строительстве в нашем округе детского тематического парка развлечений - один из шагов в этом направлении", - сказал Лебедев.

Мэр отметил, что уже реализованные подобные проекты развлекательных парков в других городах стали точками притяжения для туристов. "Уверен, феодосийский тематический парк развлечений будет более интересным и привлекательным, в том числе и феодосийским семьям, где растут дети", - добавил Лебедев.

Инвестиции в Крым

Сейчас в Ялте, согласно информации на сайте крокодиляриума, собрана самая большая на территории России видовая коллекция древних пресмыкающихся. В экспозиции - речные и морские черепахи, питоны, игуаны, вараны. Среди рептилий - самый крупный нильский крокодил, а также самые маленькие - каймановые крокодилы.

Специализированной организацией по привлечению инвестиций в Крым и работе с инвесторами по принципу "одного окна" с 2015 года определена "Корпорация развития Республики Крым". В рамках реализации особого порядка работы с инвесторами на территории региона реализуется 220 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций - 221,87 млрд рублей. С начала 2021 года заключили 44 новых инвестиционных соглашения (в 1,3 раза больше, чем в 2020 году), общий объем инвестиций по проектам составит 74,8 млрд рублей, что почти в девять раз больше, чем в 2020 году.