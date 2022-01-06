Исследование: россияне в 2021 году меняли валюту чаще, но на меньшие суммы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россияне в 2021 году меняли валюту чаще, чем годом ранее, однако на меньшие суммы. Средняя сумма операции составила 68 959 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Средняя сумма одной такой операции в 2021 году оказалась на 10% ниже, чем в 2020 году и составила 68 959 рублей. Кстати, этот показатель на 29% выше, чем в 2019 году", - отмечается в исследовании.

В минувшем году россияне чаще продавали иностранную валюту, чем покупали. По данным банка, в общем количестве операций с долларами и евро на продажу пришлось 57%, а на покупку 43%. При этом в общей сумме валютообмена в 2021 году лидируют покупки - 58% против 42% у продаж.

Как показало исследование, спрос на доллар заметно превышает евро. Причем в 2021 году, как и годом ранее, россияне чаще продавали доллары, чем покупали. Так, на продажу пришлось 57% всех операций с американской валютой, а на покупку - оставшиеся 43%. Средний чек обмена доллара в 2021 году составил 906$.

Евро, как и доллар, также чаще продавали в 2021 году, чем покупали. Соотношение составило 55% у продаж против 45% у покупок от всех операций с европейской валютой. Средний чек обмена здесь составил €852.

"По данным банка "Русский стандарт", пик, как по сумме, так и по количеству операций по обмену валюты в 2021 году пришелся на третий квартал. Средний чек одной операции в июле - сентябре составил 68 492 рубля. Столь активный валютообмен происходил на фоне июльского повышения ключевой ставки Банком России, дешевеющей в августе нефти, активностью дельта-штамма коронавируса", - считают авторы исследования.

Прогноз эксперта

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта" Максима Тимошенко, прогнозный средний курс рубля на 2022 год к доллару составит 73 рубля, евро - 84 рубля. "Диапазон, в котором будет колебаться доллар: 70-75, евро: 80-86. Прогноз основан на техническом анализе, исходя из неопределенности геополитической обстановки, а также прогноза цен на сырьевые товары", - уточнил эксперт, слова которого приводятся в исследовании.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в 2021 году, а также в 2020 году.