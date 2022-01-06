Эксперт назвал причины роста цен на щучью икру в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Рост цен на щучью икру в Астраханской области за последние два года почти в три раза объясняется снижением популяции данного вида рыбы вследствие маловодья и бесконтрольного вылова щуки, в том числе с браконьерским целями. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Астраханского государственного биосферного заповедника, кандидат биологических наук Кирилл Литвинов.

В данный момент диапазон цен на щучью икру в свободной продаже на рынках и в магазинах Астрахани колеблется от 2,4 до 2,7 тыс. рублей за килограмм готовой продукции, в то время как в 2019 году килограмм икры стоил около тысячи рублей.

"Вследствие маловодья у нас катастрофически сокращаются нагульные площади, где рыба набирает вес перед нерестом, отсюда снижение популяции. Основной нагул туводных видов рыб (рыбы, которые живут в определенных местах и не совершают длительных миграций - прим. ТАСС), к которым относится щука, осуществляется в авандельте Волги, то есть в ее морской части подводной дельты на небольшой глубине в районе северного Каспия. С падением уровня Каспийского моря зона нагула начинает обсыхать, нет подпора воды, который заливает большие площади. Площади осушаются, зарастают и становятся непригодными для нагула рыбы", - пояснил Литвинов. Он подчеркнул, что цена на щучью икру была всегда достаточно высокой, последние годы она особенно растет. Растущая цена вызывает интерес по добыче этого вида рыбы, в том числе не всегда законно, отметил Литвинов.

По словам эксперта, браконьерство и любительский лов являются одним из самых значимых факторов снижения популяции щуки, особенно в периоды, когда щука уже с икрой - это зимний, ранневесенний и позднеосенний период.

"Щуку ловят круглый год, здесь нет четкой сезонности, как с воблой. И промышленные рыбаки, и рыбаки-любители изымают в первую очередь икряную рыбу и тем самым мешают ее воспроизводству. Растущая цена на щучью икру только подогревает этот интерес - люди не понимают, зачем ловить тонну карася, если можно поймать 30 кг щуки и получить те же деньги. Все эти факторы способствуют дальнейшему сокращению ее популяции", - рассказал Литвинов.

Об икре щуки

Икра щуки - это приятный по вкусу деликатес, обладающий значительной биологической ценностью за счет богатого наполнения витаминами и микроэлементами. Жиры в ее составе занимают не более 1,5%, поэтому она считается диетическим продуктом. Наибольшую ценность икре приносит содержание витаминов А, В, С, Е, а также пищевых волокон, йода, фтора, железа. Одна самка щуки в зависимости от размера может откладывать от 17,5 до 215 тыс. янтарно-желтых икринок, диаметром около 3 мм.