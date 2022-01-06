"Газпром" и турецкая компания Botas заключили новый контракт на четыре года

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. "Газпром экспорт" и турецкая нефтегазовая компания Botas заключили новый контракт на четыре года на поставку 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу "Турецкий поток", говорится в сообщении "Газпром экспорта".

30 декабря "Газпром экспорт" и Botas подписали пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры.

"В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу "Турецкий поток" ежегодно в течение 4 лет", - сказано в сообщении.