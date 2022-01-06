Москва вошла в топ-3 мегаполисов мира по объему ВВП по паритету покупательной способности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Москва в 2020 году заняла третье место среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности. Этот показатель преодолел отметку в $1 трлн, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"Москва вполне успешно преодолела пандемийный 2020 год по сравнению с другими крупными финансовыми центрами. По данным исследований Oxford Economics, падение ВВП по ППС к 2019 году для российской столицы составило всего 2,1%. Это позволило обойти в итоговом рейтинге Лос-Анджелес, отодвинув его на четвертую строчку с показателем 3,6%. Стоит отметить, что по этому же критерию экономика Лондона просела на 9,2%, Парижа - на 7,5%, Нью-Йорка - на 4,8%", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что Москва уступила позиции лишь Нью-Йорку и Токио. В 2020 году объем ВВП по ППС Москвы составил $1,032 трлн. Москва за счет эффективных мер поддержки бизнеса и производства сумела минимизировать потери и не допустить простаивания промышленных мощностей. В целом, экономическая политика правительства Москвы обеспечила мегаполису устойчивый рост в последнее десятилетие, позволив обогнать многие признанные финансовые центры.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, с 2016 года по объему ВВП по ППС российская столица поднялась с шестой строчки рейтинга с результатом почти в $850,8 млрд до тройки лидеров. Такой результат во многом стал возможен благодаря поддержке бизнеса и диверсифицированной экономике Москвы, оказавшейся более устойчивой в период кризиса, вызванного распространением COVID-19.

"Показатель ВВП по ППС вырос у Москвы с 2010 по 2020 год и в сопоставимых ценах на 11,3%, что больше, чем рост за аналогичный период экономик Нью-Йорка (плюс 10,6%), Парижа (плюс 4,7%) и Токио (плюс 3,8%)", - добавили в Аналитическом центре Москвы.