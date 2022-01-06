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Путин поручил продумать развитие железнодорожного сообщения Йошкар-Олы с другими городами

Сроком исполнения поручения установлено 1 июня 2022 года

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по развитию железнодорожного сообщения между Йошкар-Олой и другими городами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" принять меры по развитию железнодорожного пассажирского сообщения между городом Йошкар-Олой и городами Нижним Новгородом и Владимиром, а также при необходимости между Республикой Марий Эл и ближайшими к ней субъектами Российской Федерации", - говорится в списке поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 23 декабря.

Сроком исполнения поручения установлено 1 июня 2022 года, ответственными по нему назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров.

В ходе ежегодной пресс-конференции одна из журналисток спросила главу государства о появлении в будущем возможности уехать на поезде из Йошкар-Олы в такие города, как Нижний Новгород, Самара, Владимир.

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