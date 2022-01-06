В Петербурге в 2022 году планируется построить семь заправок природным газом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Субсидии в размере 252 млн рублей в 2022 году предусмотрены в Петербурге инвесторам, реализующим проекты по строительству и вводу заправок природным газом. Об этом сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

"Инвесторам, реализующим проекты по строительству и вводу заправок [природным газом], из федерального бюджета будут предоставляться субсидии на компенсацию части затрат. На субсидии в 2022 году предусмотрено 252 млн рублей, в том числе 98 млн рублей - средства федерального бюджета, 153 млн рублей - средства бюджета Санкт-Петербурга. В 2022 году в Санкт-Петербурге планируется ввести семь заправок природным газом", - говорится в сообщении.

На конец прошлого года в Петербурге насчитывалось 15 таких заправок. Ранее Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга, "Газпром" и "Камаз" подписали соглашение о поэтапном переходе в 2021-2023 годах на природный газ в качестве моторного топлива городского общественного транспорта (автомобильного и водного пассажирского транспорта), а также коммунальной техники. По данным компании "Газпром газомоторное топливо", экономический эффект от перевода общественного и коммунального транспорта на метан в Петербурге составит 5,8 млрд рублей ежегодно.