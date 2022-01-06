Путин рекомендовал властям Дагестана представить предложения по энергоэффективности сетей

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Республики Дагестан совместно с компанией "Россети" рассмотреть вопрос об объединении на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей региона и представить предложения по повышению эффективности энергосетей в Дагестане. Соответствующее поручение дано по итогам большой пресс-конференции главы государства.

"Рекомендовать правительству Республики Дагестан рассмотреть совместно с публичным акционерным обществом "Российские сети" вопрос об объединении на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей Республики Дагестан и представить предложения о повышении эффективности функционирования на территории Республики электрических сетей", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Кремля. Срок исполнения - 1 марта.

Также главе Республики Дагестан рекомендовано лично проконтролировать проведение инвентаризации газораспределительных и электрических сетей на территории региона и принять меры по оформлению права собственности на бесхозяйные энергетические объекты.

"Рекомендовать главе Республики Дагестан лично осуществлять контроль за проведением инвентаризации газораспределительных и электрических сетей на территории Республики Дагестан и принять меры по оформлению права собственности на бесхозяйные энергетические объекты. Доклад - до 1 марта 2022 года, далее - ежеквартально", - говорится в документе.

На большой пресс-конференции 23 декабря к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов (РИА "Дагестан") и рассказал о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что власти республики планируют консолидировать активы ресурсоснабжающих предприятий, создав государственные республиканские предприятия для борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы. Он отмечал, что в первую очередь речь идет о консолидации ресурсоснабжающих организаций, в частности, водоканалов, в крупных городах республики. По его словам, рост задолженности перед энергокомпаниями происходит не столько из-за неплатежей населения, сколько из-за долгов организаций, в том числе работающих в сфере ЖКХ, а также из-за большого количества собственников энергосетей. В регионах Северного Кавказа наблюдается наибольшая задолженность за энергоресурсы.